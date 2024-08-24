Bilecik\'te Parklarda Bırakılan Çöpler Temizlendi

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Bilecik'te parklarda bırakılan çöpler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken belediyeden açıklama geldi.

Bilecik'te parklarda ve çim alanlarda bırakılan çöpler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hem çocukların oyun oynadığı alanlarda hem de insanların vakit geçirdiği yerlerde bırakılan çöpler için belediye harekete geçti. Çöpler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Bilecik Belediyesi ise bu duyarsız davranış karşısında sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Yeni güne maalesef bu üzücü görüntülerle başladık. Şehrimize ve vatandaşlarımıza yakıştıramadığımız bu görüntülerin bir daha tekrarlanmayacağını umuyor, temiz bir çevre için daha duyarlı olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz" sözlerini kullandı. - BİLECİK