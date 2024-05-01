Bilecik'te Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Bilecik\'te Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iş kazaları ve dolandırıcılık olayları konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Fabrikaları ziyaret ederek iş kazalarının azaltılması ve iş güvenliği sisteminin yaygınlaştırılması için bilgiler veren ekipler, ayrıca Atatürk Parkı'nda ve çevresinde bulunan vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyararak bilgilendirdi.

01.05.2024 12:24
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Bilecik'te polis ekipleri tarafından vatandaşlara iş kazaları ve dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Önlemini Al' projesi çerçevesinde fabrikaları ziyaret ederek, iş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve iş güvenliği sisteminin yaygınlaştırılarak farkındalık oluşturulmasın amacıyla bilgiler verdi. Ardından ekipler Atatürk Parkı'nda ve çevresinde bulunan 37 vatandaşı 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi çerçevesinde uyararak bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Polis Ekipleri Vatandaşları Bilgilendirdi - Son Dakika

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