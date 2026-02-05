Bilecik\'te fırınlarda bayram denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelindeki fırın ve unlu mamul üreten işyerlerinde bayram denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini artırdı. Bu kapsamda un ve unlu mamul üretimi yapan işyerleri başta olmak üzere birçok noktada kontroller yapıldı. Denetimlerde, ramazan pidesinin fiyatı ve gramajı konusunda işyeri yetkililerine bilgilendirme yapılırken, üretim koşulları, temizlik kuralları, tatlı ve baklava çeşitleri ile kullanılan ürünlerin saklama şartları kontrol edildi. Ekipler, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerine gerekli uyarılarda bulunarak cezai işlem uyguladı. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 153 Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hattına bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle ramazan pidesinin gramajı ve fiyatı başta olmak üzere üretim ve hijyen koşullarını hassasiyetle kontrol ediyoruz. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Amacımız, bayram süresince hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini sağlamaktır" dedi. - BİLECİK