Bilecik\'te Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan sincap kurtarıldı

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Bilecik'te Sakarya Nehri kenarında bir ağaçta asılı olan balık filesine takılan sincap kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri kenarında bir ağaçta asılı olan balık filesine bir sincabın takıldığı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere verdi. Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi çalışanları hemen olay yerine gelerek, ağaçtaki balık filesinde mahsur kalan sincap kurtarılarak, tedavi altına aldı. Burada vücudunda bulunan fileleri keserek temizleyen Osmaneli Belediyesi Veteriner Teknisyen, Bahadır Kaya, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra sincabı doğaya saldı. - BİLECİK