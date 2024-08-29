Bilecik\'te Şehir Vitrini Güzelleşti

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Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde yer alan orta refüjde gerçekleştirilen çalışmayla Bilecik'in şehir vitrini güzelleşti.

Kent merkezindeki trafik ve yaya akışını rahatlatmak ve kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla orta refüjde daraltma yapılırken aynı zamanda eski görünüme sahip olan Atatürk heykeli değiştirildi yeni ışıklandırma ve aydınlatma sistemleri kullanıldı. Büyük Zaferin 102'nci yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin kurtuluş destanını ve bu büyük destan içerisinde önemli bir yere sahip olan Bilecik, tarihi misyonunu yansıtacak Atatürk heykelinin açılışı 30 Ağustos Cuma günü saat: 18: 00'da da gerçekleştirilecek. - BİLECİK