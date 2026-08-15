Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2007 yılında Bitlis'te şehit olan Nihat Kaplan'ın anne ve babasına vefa ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Nihat Kaplan'ın Ağustos ayında gerçekleşen sene-i devriyesi dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehidin ailesiyle bir araya gelinerek devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları şehidin ailesine iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Devletimizin tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehidimiz Nihat Kaplan'ı sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ailesine sağlık ve sabır diliyoruz" dedi.