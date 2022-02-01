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Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi - Son Dakika

Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi

01.02.2022 10:12
Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi

Bilecik'te düşük hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik'te düşük hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere barınak bırakıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye tesislerinde yapılan barınaklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirildi. Böylece özellikle geceleri soğuk havalardan etkilenen sokak hayvanları için barınma alanları oluşturuldu. Vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet eden Bilecik Belediyesi yetkilileri, "Tüylü dostlarımızın soğuk havalardan etkilenmemesi için belli noktalara kendi imal ettiğimiz barınakları koyduk. Sokak hayvanlarımızın bu zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Bu konuda vatandaşlarımız da özellikle bugünlerde gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli. Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama, bir kap su ve kullanmadıkları koli ve kutuları koyarak tüylü dostlarımıza bu kış günlerinde can olabilirler." şeklinde açıklama yaptı. - BİLECİK

Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi
Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi
Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi
Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi

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Fen İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Bilecik, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te sokak hayvanları için yapılan yuvalar çeşitli yerlere yerleştirildi - Son Dakika
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