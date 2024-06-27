Bilecik\'te Tehlike Oluşturan Metruk Binalar Yıkıldı

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında bulunan ve tehlike oluşturan metruk binalar yıkıldı.

Mahalle muhtarları ve sakinlerin talebi doğrultusunda yapılan yıkım çalışmalarıyla muhtemel tehlikeli durumların yaşanması engelleniyor. İsmetpaşa, İstiklal ve İstasyon mahallelerinde yapılan çalışmalar kapsamında 6 adet metruk bina yıkıldı. Yaşam ömrünü tamamlamış kullanılmayan ve bulunduğu bölgede risk teşkil eden metruk binaların yıkım çalışması, yapılan tebligatlar doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam edileceği öğrenildi. - BİLECİK