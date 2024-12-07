Bilecik'te Tır Parkı Projesi Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te Tır Parkı Projesi Başladı

Bilecik\'te Tır Parkı Projesi Başladı

Bilecik'te tır parkı projesi, şehir trafiğini rahatlatmak için ilk adımlar atıldı.

07.12.2024 11:47
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Bilecik trafiğini rahatlatacak "Tır parkı" projesi için ilk adımlar atıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü sınırları içerisinde yer alan bölgede, tır parkı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 23 dönümlük bir arazi üzerinde yapılması planlanan proje, Bilecik'in ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve lojistik faaliyetleri daha düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Tır parkı projesi, ağır vasıtaların trafik üzerindeki etkisini azaltarak hem sürücüler hem de şehir sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Vali Şefik Aygöl, incelemeler sırasında proje alanının potansiyelini değerlendirdi ve projenin şehrimize sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların bir an önce başlatılması ve en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bilecik'in ulaşımda modern çözümler geliştirme yolunda attığı bu adım, hem şehir içi hem de şehirlerarası taşımacılığın daha verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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