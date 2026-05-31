Bilecik'te Tütün Bağımlılığı Eğitimi

31.05.2026 14:18
Engelli ailelere yönelik tütün bağımlılığı eğitimi düzenlendi, farkındalık artırıldı.

Bilecik'te engelli evde bakım hizmetinden yararlanan ailelere yönelik 'Tütün Bağımlılığı' konulu eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında eğitim programı düzenlendi. Engelli evde bakım hizmetinden yararlanan ailelere yönelik gerçekleştirilen eğitim, Psikolog Yasin Talha Boz tarafından verildi. Eğitimde tütün bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Program kapsamında ailelerin bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Yaşam, Yerel

