Başkan Tekin umre yolcularını dualarla uğurladı
Başkan Tekin umre yolcularını dualarla uğurladı

06.01.2026 09:21  Güncelleme: 09:23
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar, Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından dualarla uğurlandı. Başkan Tekin, yolculuk öncesi vatandaşlara hayırlı temennilerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşları Bozüyük Otobüs Terminali'nde dualarla uğurladı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda umre yolcuları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Tekin, hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Umre yolculuğuna çıkan kıymetli hemşerilerimizi kutsal topraklara dualarla uğurladık. Rabbim yollarını açık eylesin, sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirip sevdiklerine kavuşmalarını nasip etsin. Yapacakları duaların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah ibadetlerini kabul eylesin" dedi. - BİLECİK

