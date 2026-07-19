Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Mahan Köyü yakınlarında meydana geldi. Elektrik hattından çıktığı belirlenen yangın makilik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 2 helikopter, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla yapılan söndürme çalışmalarında yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.