Bilecik\'te Yangın Söndürme Tankerleri Teslim Edildi

Bilecik'te orman yangınlara karşı temin edilen yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilen yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi. Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen teslim töreninde, Kepen, Hamitabat, Zemzemiye ve Rızapaşa köylerine yangın söndürme tankerleri teslim edildi. Proje kapsamında, muhtemel yangınlara karşı hızlı müdahale imkanı sağlanarak, hem ormanların hem de köy halkının güvenliği artırılmayı hedefleniyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Ormanlarımızı korumak ve köylerimizin güvenliğini artırmak için atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK