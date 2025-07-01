Bilecik\'te Yangın Sonrası Destek Faaliyetleri Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangının söndürülmesinde yoğun mesai harcayan belediye çalışanları yangın sonrasında da vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor.

Başta köy sakinleri olmak üzere yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarında yer alan askeri ve diğer kurum çalışanlarına yemek ve su ikramında bulunan ekipler, diğer kurumlarla koordinasyon halinde görevlerini sürdürüyor. Cumartesi gününden bu yana günde iki öğün olacak şekilde yangından etkilenen köy sakinlerine yemek ikramında bulunan Bilecik Belediyesi çalışanları, sahada görev yapan çalışanlara da su ve yemek dağıtımı yapıyor.

Köy sakinleri ve söndürmede çalışan personele yemek ve su ikramı yapılıyor

Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Mesut Ünver de yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek, bilgi aldı. Köy sakinleri ve görevlilerle bir araya gelen başkan yardımcıları, köy sakinleri ve görev alan çalışanları yalnız bırakmamaya çalıştıklarını belirtti.

Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, yangınla ilgili soğutma çalışması tamamlanana kadar sahada görev alacaklarını belirterek, köy sakinlerine de yemek ve su ikramında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti. - BİLECİK