Bilecik\'te Yangın Tartışmalarına Kriz Yönetimi!

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Tarımsal Koordinasyon ve Kriz Yönetimi' ekibi, 60 personel ile sahada aktif olarak görev alıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Yangından etkilenen bölgelerdeki çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor. Ekibin çalışmaları, yangından etkilenen üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hızla organize edilmekte ve afetin etkilerinin azaltılması için büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm gücüyle yangından etkilenen üreticilerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - BİLECİK