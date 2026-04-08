Bilecik yaz aylarına hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yaz aylarına hazırlanılıyor.

Başta altyapı çalışmaları olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da üst yapıda çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise şehir merkezi, park ve bahçeler, oyun ve dinlenme alanlarında ot temizliği, şehir mobilyası tadilat ve tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Birçok mahallede kilit parke taşı çalışması yapılıyor

Şehrin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılması sonucu ihtiyaç görülen alanlarda üst yapı çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok mahallede kilit parke taşı çalışmasıyla mahalle sakinlerinin memnuniyetini kazanıyor.

Birçok mahallede yeni ulaşıma açılan cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışması yapan çalışanlar, vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli tamir çalışmalarını da yerine getiriyor. - BİLECİK