Bilecik'te Yol ve Kaldırımlarda Görüntü Kirliliği İçin Çalışma Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Yol ve Kaldırımlarda Görüntü Kirliliği İçin Çalışma Yapıldı

Bilecik\'te Yol ve Kaldırımlarda Görüntü Kirliliği İçin Çalışma Yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile şehir merkezindeki birçok kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, yelken bayrak ve levhalar kaldırıldı. Şahıslara trafik ekipleri 3 bin 135'şer lira ceza, zabıta ekipleri kaldırım işgali için 977 TL idari para cezası yazıldı.

30.05.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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Bilecik'te yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmada birçok duba, levha ve yelken bayraklar toplandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile şehir merkezindeki birçok kaldırım, sokak ve caddelerde bulunan duba, yelken bayrak ve levhalar kaldırıldı. Çarşı merkezinde kaldırımlar üzerinde dükkanların önlerinde bulunan ve yaya güvenliği açısından tehdit oluşturan yelken bayraklar ve dubalar 2918 sayılı Trafik Kanunun Zabıta talimatnamesi ve ilgili kanunun vermiş olduğu yetkiyle belediye personeli tarafından toplanarak kamyonete yüklendi. Şahıslara trafik ekipleri 3 bin 135'şer lira ceza, zabıta ekipleri kaldırım işgali için 977 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, kaldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların belirli aralıklarla gerçekleştirileceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yol ve Kaldırımlarda Görüntü Kirliliği İçin Çalışma Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Yol ve Kaldırımlarda Görüntü Kirliliği İçin Çalışma Yapıldı - Son Dakika
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