Bilecik'te Yörük Geleneği Şenliği - Son Dakika
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Bilecik'te Yörük Geleneği Şenliği

Bilecik\'te Yörük Geleneği Şenliği
16.07.2026 09:56
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Bahçecik Köyü'nde Yörük Toyu Şenliği, yüzlerce vatandaşla geleneksel etkinliklerle kutlandı.

Bilecik'in Bahçecik Köyünde asırlık Yörük geleneği yaşatıldı.

Bilecik'in Bahçecik köyünde Yörük Toyu Şenliği'nde asırlardır süregelen Yörük kültürü, renkli etkinliklerle bir kez daha yaşatıldı. Düzenlenen Yörük Toyu Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel etkinliklere sahne olan şenlikte, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli programlar düzenlendi. Şenliğe Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'de katıldı. Vali Sözer, vatandaşlarla bir araya gelerek alanda kurulan stantları gezdi, geleneksel gösterileri takip etti ve katılımcılarla sohbet etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Bahçecik Köyü Yörük Toyu Şenliği, gün boyunca süren etkinliklerin ardından birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Yörük kültürü, milletimizin köklü geçmişini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan en önemli değerlerimizden biridir. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bahçecik Köyü'nde bu güzel geleneği yaşatan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şenliğin ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yörük Geleneği Şenliği - Son Dakika

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