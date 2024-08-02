Bilecik\'te Zabıta Müdürü Mehmet Zin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesinde görev yapmaktayken hayatını kaybeden Zabıta Müdürü Mehmet Zin son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Zin'in cenazesi ilk olarak Söğüt Belediyesinin önüne götürülerek mesai arkadaşlarından ve personellerden helallik alındı. Ardından öğle namazına müteakip Söğüt İlçe Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye; Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Zabıta Müdürlüğü personelleri ve sevenleri katıldı. - BİLECİK
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