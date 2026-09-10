Bilecik\'te zabıta okul öncesi kırtasiyeleri denetledi, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren kırtasiyelerde kapsamlı denetimler yaptı.

Halkın birçok alanda sağlığı ve güvenliğini koruma anlamında faaliyetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünü satan işyerlerini denetledi. Kırtasiye ürünü satan yerlerdeki genel temizlik şartlarını kontrol eden ekipler, ürün etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak herhangi olumsuz bir durumun olup olmadığını kontrol ettiler.

Denetimlerin birçok alanda belirli takvim dahilinde süreceğini ifade eden görevliler, vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletişime geçebilecekleri bilgisini verdi.