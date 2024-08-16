Bilecik\'teki kavşaklarda taş tadilatı yapıldı

Yerel

Bilecik'te belli noktalarda yer alan kavşaklarda bozulan taşlarda tadilat tamirat yapıldı.

Bilecik kent merkezindeki Karayolları, 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında bulunan heykelleri çevreleyen ve deforme olmuş taşlarda kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler kırılan taşları yenileri ile değiştirirken, yola düşen ve tehlike saçan taşlarda yerlerine tamirat yapılarak konuldu. - BİLECİK