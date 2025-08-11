Bilecik\'teki Minik Öğrenciler Sera Alanını Ziyaret Etti

Bilecik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitim gören öğrenciler, Bilecik Belediyesi Sera alanı'nı ziyaret etti.

Minik ziyaretçiler, emeğin üretime dönüşüm sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Serada yetiştirilen ürünlerin üretim aşamalarını, toprakla buluşma sürecinden hasada kadar dikkatle inceledi. Alanında uzman belediye personeli tarafından bilgilendirilen öğrenciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirirken aynı zamanda üretimin önemine dair farkındalık kazandılar.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı da yakaladı. Etkinlik, çocukların hem doğayla bağ kurmasına hem de sürdürülebilir tarım ve üretim konularında bilinçlenmesine katkı sağladı. - BİLECİK