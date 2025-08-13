Bilecik\'teki Seyir Terasına Zarar Verildi

Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde bulunan Kent Ormanı'ndan bulunan seyir terasına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Şehir Ormanı'ndaki seyir terası bölümündeki mobilyalarına zarar verildiği tespit edildi. Konuya ilişkin belediyeden yapılan bilgilendirici açıklamada, "Şehrimizin birçok noktasında siz değerli vatandaşlarımızın kullanması amacıyla binlerce şehir mobilyası yer almaktadır. Oturma ve dinlenme alanlarında yer alan mobilyalar, belediye çalışanlarımızın büyük emekleri ve halkımızın vergileriyle yapılmaktadır. Çocuklarımıza emanet bırakmakla yükümlü olduğumuz şehir mobilyalarımızın korunması, çevre temizliğine gerekli duyarlılığın gösterilmesi hepimizin asli görevidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve çevreye zarar veren kişileri uyarmaları son derece önemlidir. Ayrıca bu tür olumsuz davranışlarla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonları aranarak haber verilebilir. Çevreye, doğaya ve şehir mobilyalarına zarar verenlere yönelik ceza işlemlerinin de uygulanacağı bilgisini halkımızla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BİLECİK