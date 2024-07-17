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Bilecik'teki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan 34 DEL 283 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Fırat D.'nin TOKİ rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç takla atarak yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Dün geceki kazada, sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Hamide D. ve Z.D.yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi.