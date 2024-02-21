Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı - Son Dakika
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Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı

Bilecik\'ten Siirt\'e uzanan \'Gönül Köprüsü\' görenlerin içini ısıttı

Eski Bilecik Valisi görevini yürütmüş Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'in Küplü köyünde yaşayan bir kadının kendi elleriyle ördüğü bereleri Siirt Şirvan Cevizli Köyü İlkokulu'na göndermesi üzerine sosyal medyadan teşekkür gönderisi yayınladı. Vali Kızılkaya, hediyelerin çocuklara ulaşmasıyla birlikte 'Bilecik'ten Siirt'e uzanan gönül köprüsü' olduğunu belirtti ve bu jestin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

21.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı.

Eski Bilecik Valisi görevini yürütmüş Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sosyal medya üzerinden bir teşekkür gönderisi yayınladı. Bilecik'in Küplü köyünde yaşayan bir kadın kendi elleriyle ördüğü bereleri Siirt Şirvan Cevizli Köyü İlkokulu'na gönderdi. Miniklere ulaşan hediyeler karşısında Siirt Valisi Dr. Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bilecik'ten Siirt'e uzanan gönül köprüsü. Bilecik'in Küplü köyünden Güler Hanım her ilmeğini sevgiyle örmüş. Hediyeler çocuklarımıza ulaştı. Bereler çocuklarımızı, onların mutluluğu bizim içimizi ısıttı" ifadelerini kulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı - Son Dakika

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