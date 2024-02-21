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Bilecik'ten Siirt'e uzanan 'Gönül Köprüsü' görenlerin içini ısıttı.

Eski Bilecik Valisi görevini yürütmüş Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sosyal medya üzerinden bir teşekkür gönderisi yayınladı. Bilecik'in Küplü köyünde yaşayan bir kadın kendi elleriyle ördüğü bereleri Siirt Şirvan Cevizli Köyü İlkokulu'na gönderdi. Miniklere ulaşan hediyeler karşısında Siirt Valisi Dr. Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bilecik'ten Siirt'e uzanan gönül köprüsü. Bilecik'in Küplü köyünden Güler Hanım her ilmeğini sevgiyle örmüş. Hediyeler çocuklarımıza ulaştı. Bereler çocuklarımızı, onların mutluluğu bizim içimizi ısıttı" ifadelerini kulandı. - BİLECİK