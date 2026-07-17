Türkiye\'nin en kapsamlı BSST\'si Bilecik\'te

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türkiye'nin en kapsamlı "Bütünleşik Simülasyon Sistemleri" (BSST) projesi kapsamında oluşturulan eğitim altyapısını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında incelemelerde bulundu. Vali Sözer, 130 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük ve tek Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitim Alanı ile Türkiye'nin en kapsamlı BSST projesi kapsamında oluşturulan eğitim altyapısını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Beş ana modül ve 23 farklı parkurdan oluşan Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitim Alanı'nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler hakkında bilgi alan Vali Sözer, personelin güvenli sürüş, araç hakimiyeti, hassas sürücülük ve zorlu arazi şartlarında doğru karar verebilme kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitim süreçlerini yerinde değerlendirdi.

BSST projesi kapsamında oluşturulan eğitim merkezini gezen Vali Sözer, gerçek görev şartlarını simüle eden ileri teknoloji eğitim sistemlerini inceledi. Proje kapsamında sürücü ve mürettebatın zorlu yol, hava ve görev şartlarına hazırlanmasına yönelik uygulamalar ile farklı araç simülatörlerinin ortak senaryolar üzerinden birlikte çalışabildiği eğitim altyapısı hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, incelemelerinin ardından jandarma personelinin nitelikli sürücü eğitimine katkı sağlayan modern ve kaliteli eğitim altyapısının önemine dikkat çekerek, bu alanda görev yapan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK