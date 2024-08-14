Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Boyunkaya ve Hisarcık köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Boyunkaya ve Hisarcık köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Boyunkaya ve Hisarcık köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya ve Hisarcık köylerinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla köy yollarının ulaşım sorunları çözüldü.

14.08.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerince Osmaneli ilçesi Boyunkaya ve Hisarcık gurup köy yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyü ve Hisarcık Beşevler Mahallesi arasına sıcak asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köyler arası bozuk yolları iyileştirme çalışmaları başlamıştı. Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyü ve Hisarcık köyü Beşevler Mahallesi arasında bozuk olan yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl, Hisarcık köyüne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Makinenin başına geçen Vali Aygöl, işleri devraldı. Köy halkı, yapılan yol ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti. Vali Aygöl, "Osmaneli de yapılan çalışmalarımızla bozuk köy yollarını yeniden inşa ederek hem ulaşım sorununu hem de zaman sorununu çözüyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz için en önemli olan şeylerden biri de yoldur. Yol yapmalıyız ve düzeltmeliyiz ki ulaşım sağlayabilsinler yeni asfalt yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yol çalışmalarının inceleme programına Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Vali Yardımcısı Osmaneli Kaymakam Vekili Şahin Arsal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel meclisi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Seyyar, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Boyunkaya ve Hisarcık köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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