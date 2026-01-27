Vali Sözer Dodurga\'da vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Dodurga beldesinde bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Program kapsamında ilk olarak Dodurga Belediyesini ziyaret eden Vali Sözer, Belediye Başkanı Selim Tuna'ya iade-i ziyarette bulundu. Belediyede gerçekleştirilen görüşmede beldede yürütülen çalışmalar, devam eden hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Programın devamında Dodurga beldesinde kurulan Cuma Pazarını ziyaret eden Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Sözer, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinleyerek sohbet etti. Dodurga programı kapsamında Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Vali Sözer, karakolda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program sonunda değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK