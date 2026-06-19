Bilecik\'te dev sazan balığı yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde balık avlayan Mehmet Kaygısız, 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı.
Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde olta ile balık avlayan Mehmet Kaygısız, uzun süren mücadelenin ardından büyük bir sazan balığını kıyıya çıkarmayı başardı.
Yakalanan balığın 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında olduğu belirlendi.
Nehirde yakalanan dev sazan, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Bölgedekiler balığı yakından inceleyerek büyük ilgi gösterdi.
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