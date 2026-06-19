Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Bilecik\'te dev sazan balığı yakalandı
19.06.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde balık avlayan Mehmet Kaygısız, uzun uğraşlar sonucu 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı. Nehirden çıkarılan balık, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nde balık avlayan Mehmet Kaygısız, 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sazan balığı yakaladı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA KIYIYA ÇIKARDI

Osmaneli ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nde olta ile balık avlayan Mehmet Kaygısız, uzun süren mücadelenin ardından büyük bir sazan balığını kıyıya çıkarmayı başardı.

Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Yakalanan balığın 90 santimetre uzunluğunda ve 13 kilo 100 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Nehirde yakalanan dev sazan, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Bölgedekiler balığı yakından inceleyerek büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Osmaneli, Bilecik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı - Son Dakika

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