Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi - Son Dakika
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Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi

25.03.2022 14:59
Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun yürütücülüğünde gerçekleşen "Yaşayan Matematik: Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı"nın 1.'si çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun yürütücülüğünde gerçekleşen "Yaşayan Matematik: Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı"nın 1.'si çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla çevrimiçi (online) olarak gerçekleşti.

Programda; matematiğin ne olduğuna, günlük hayatta ne işe yaradığına, kökenine, tarihsel bağlamına, diğer bilimlerle ilişkisine, nasıl öğrenileceğine ve anlaşılabileceğine değinildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalıştayın Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serpil Yorgancı, "Zaman içinde sayıların ve rakamların şekilleri değişmeye başladı ve insanlar matematiğin artık yaşamın her yerinde kullanılacağını anlamış oldu" dedi.

Evrenin kumaşında matematiğin var olduğunu belirten Yorgancı, Matematiğin güvence gerçeklik, güzellik, yapı ve mimari olduğunu söyledi.

Matematiğin toplumun önemli bir kesiminde korku oluşturduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ise "Matematiği yaşamla ilişkilendirme, nasıl severek ve verimli öğrenebileceğimize odaklanan bu çalıştayı düzenleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Matematiğin içinizde oluşturduğu hazzı toplumun temeline yayılması noktasında sizlerin vereceği emek çok önemli. Matematiği diğer insanların da kolay anlayabileceği, bunun da ötesinde insanların idrak etmesi için eğitim sürecindeki tüm basamaklarda sizlere büyük görevler düşüyor. Bu anlamda yaptığınız çalıştaylar çok değerli ve kıymetli oluyor" ifadelerini kullandı.

Sözbilir, Atatürk Üniversitenin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde üç temel misyon alanı olan eğitim, araştırma ve topluma katkı alanında baktıldığında çalıştayın hem eğitim hem de toplumsal katkı alanında önemli bir boşluğu dolduracağını aktardı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Levent Akgün'ün yaptığı oturuma; Uludağ Üniversitesi Emekli Onursal Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Altun, ODTÜ Matematik Eğitimi Prof. Dr. Safure Bulut, Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Olkun, Marmara Üniversitesi Matematik Eğitimi Prof. Dr. Emin Aydın, Balıkesir Üniversitesi Matematik Eğitimi Prof. Dr. Hülya Gür, Dicle Üniversitesi Matematik Eğitimi Doç Dr. Yılmaz Zengin ve Atatürk Üniversitesinden Öğr. Gör. Aydan Akkök katıldı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen ve matematik alanında çok önemli püf noktalara, matematiğin yaşamla ilişkisine değinildiği programda katılımcılar, Çift Odaklı Öğretim Modeli, Matematik ve Yaşam, Matematiği Anlamak, Matematik ve Sanat, Daisiplinlerarasılık, Matematik ve Matematik Eğitimine Yansımalar başlıklı konuları ele aldı.

Sunumlar çerçevesinde ülkemizde matematik eğitiminin durumu, bilimsel bilgiler, matematik okuryazarlığı, matematiğin yaşamla ilişkisi, disiplinlerarasılık, bilim tarihinde matematiğin önemine ve kimya ile mimarideki matematik incelemelerine değinildi.

Uzman katılımcıların, çok sayıda akademisyenin ve öğrencilerin yer aldığı çalıştay, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ERZURUM

Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi
Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi
Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi
Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi

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Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, matematik, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilimin İçindeki Fikir ve Yansımalar Çalıştayı'nın ilki düzenlendi - Son Dakika


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