Biliyor musun? Kürsüde rahatsızlanan akademisyen konuşmaya devam etti

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panelde konuşan öğretim üyesi kürsüde aniden fenalaştı. Salonda bulunan katılımcıların müdahale ettiği öğretim üyesi kendine geldikten sonra konuşmasına devam etti.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye- Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel"de konuşan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce, konuşma sırasında aniden rahatsızlandı. Su içmesine rağmen konuşmasını sürdüremeyen öğretim üyesine katılımcılar müdahale etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce oturumu yöneten Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş'in yardımıyla koltuğa oturtuldu. Bir süre dinlenen Doç. Dr. Müge Yüce daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına devam etti. - ERZURUM