Adana'da BİM'den Yufka Alana Plastik Çıktı - Son Dakika
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Adana'da BİM'den Yufka Alana Plastik Çıktı

Adana\'da BİM\'den Yufka Alana Plastik Çıktı

Adana'da bir vatandaşın BİM marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntülerle birlikte sağlık tehlikesine dikkat çekti.

09.09.2024 09:56
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Adana'da bir vatandaşın BİM marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Vatandaş görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Hülya B. isimli vatandaş, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı. Vatandaş, bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen vatandaş yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti. Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, "BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım" diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da BİM'den Yufka Alana Plastik Çıktı - Son Dakika

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