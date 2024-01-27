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Bin polisin katılımıyla Gemlik'te huzur operasyonu - Son Dakika
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Bin polisin katılımıyla Gemlik'te huzur operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, huzur operasyonu düzenlendi. Gemlik ilçesinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen huzur operasyonunda UYAP sorgulamasının yanı sıra, araçlar didik didik arandı. Bin polisin görev aldığı operasyonda ayrıca trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı. Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak hedefiyle yapıldığını belirten Emniyet ekipleri, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Bin polisin katılımıyla Gemlik\'te huzur operasyonu
27.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:35
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Bin polisin katılımıyla Gemlik'te huzur operasyonu

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, huzur operasyonu düzenlendi.

Gemlik ilçesinde geniş kapsamlı gerçekleştirilen huzur operasyonunda UYAP sorgulamasının yanı sıra, araçlar didik didik arandı. Bin polisin görev aldığı operasyonda ayrıca trafiği tehlikeye sokan sürücülere ise idari ceza uygulandı.

Uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak hedefiyle yapıldığını belirten Emniyet ekipleri, uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, Güvenlik, Trafik, Operasyon, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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