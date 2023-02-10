Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan ve çizik bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.

5 gün önce 7.7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina uzmanları bile şaşırttı.

Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binalar, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü de kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.