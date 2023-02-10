Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı - Son Dakika
Üye Girişi

Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı

10.02.2023 11:27

Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan ve çizik bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.

Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan ve çizik bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şoke etti.

5 gün önce 7.7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina uzmanları bile şaşırttı.

Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binalar, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü de kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Cebinde bisküvi ile bekleyen baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu
11:11 4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı
11:40 Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
11:38 "Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi
11:36 Destici'nin zor anları! Haberi verirken Meclis kürsüsünde hüngür hüngür ağladı
11:28 Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
10:40 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
11:22 Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Deprem felaketi sonrası LGS ve YKS sınavlarında değişiklik
11:11 Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 12:39:53. #1.12#
SON DAKİKA: Camları bile kırılmayan bina, temeliyle yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement