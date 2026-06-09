Binali Yıldırım, Van'da Denizcilik Fakültesi Binası Temel Atma Töreninde Konuştu - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Van'da Denizcilik Fakültesi Binası Temel Atma Töreninde Konuştu

09.06.2026 15:56  Güncelleme: 17:29
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Eski Başbakan Binali Yıldırım, Van'da Denizcilik Fakültesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde denizciliğe önemli yatırımlar yapıldığını ve denizciliği denizcilikle tanıştırdıklarını söyledi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Eski Başbakan Binali Yıldırım, Van'da denizcilik fakültesi binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 2002-2007 yılları arasında Denizcilik Müsteşarı olarak görev yapan eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan önce müsteşarlıkta denizcinin olmadığını ifade ederek, "Denizciliği denizcilikle tanıştıran da bizim dönemimizdir" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Denizcilik Fakültesi'nin yeni binası için temel atma töreni düzenlendi.

Diyarbakırlı iş insanı Şaban Kayıkçı tarafından yapımı üstlenen fakülte binasının temel atma törenine, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kent protokolü ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, Van Gölü'nü, Van Denizi olarak tanımlayarak, "Bu böyle bilinmelidir. ve denizi olan Van'ımıza da Denizcilik Fakültesi çok da güzel yakışır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye'nin denizci bir ülke olarak aslında denizcilikten hak ettiği payı henüz tam olarak almadığını söyleyen Yıldırım, "Son 20 yılda gemi inşaatında, yat inşaatında, denizcilik eğitiminde 2000 yılından önce sadece 5 tane denizcilikle ilgili okul vardı. Şimdi bu sayı 60'a çıktı. Fakülte sayısı onlarca. Bunlara ihtiyaç var mı? Elbette var. Gemi adamı ihtiyacımız halen devam ediyor" diye konuştu.

"DENİZCİLİĞİ DENİZCİLİKLE TANIŞTIRAN BİZİM DÖNEMİMİZDİR"

AK Parti iktidarlarınca denizcilik alanında önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Binali Yıldırım, "Denizde herkes baş edemez. Denizciliği denizcilikle tanıştıran da bizim dönemimizdir. Denizcilik Müsteşarlığı'nda biz İsmet Bey'i (İsmet Yılmaz) göreve getirmeden önce denizci yoktu ve ondan sonra Türkiye'nin bütün limanlarını, bütün illerindeki denizcilik kurumlarını ehillerine, denizcilere emanet ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Binali Yıldırım, Van'da Denizcilik Fakültesi Binası Temel Atma Töreninde Konuştu - Son Dakika

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