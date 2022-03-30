Binali Yıldırım: "Ukrayna tarafından garantör olması istenen ülkelerden biri Türkiye, bu çok kıymetli bir şey" - Son Dakika

İzmir'de üniversiteli gençlerle sohbet toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ukrayna'daki ateşin yayılması halinde yeni bir dünya savaşının gündeme geleceğini belirterek, "Çözüm sürecinde Ukrayna tarafından, garantör olması istenen ülkelerden biri de Türkiye. Bu çok kıymetli bir şey" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir'de üniversite öğrenimi gören gençlerle bir araya geldi. İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen 'Kampüs Sohbetleri' etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Ukrayna- Rusya savaşı ile ilgili bir soruya, "Rusya-Ukrayna krizi sadece bu iki ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bir uçurumun kenarındayız" diye yanıt verdi.

"Eğer bu ateş yayılırsa Türkiye ile de sınırlı kalmaz. Yeni bir dünya savaşı gündeme gelir" diyen Yıldırım, "Bu da insanlığın felaketi olur. Zaten orada olanın da haklı bir gerekçesi yok. Savaşın kazananı olmaz. Ülkemiz, binlerce kadına ve çocuğa ev sahipliği yapıyor. Biz bunun ne demek olduğunu Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den, Karabağ'dan biliyoruz. Bölgemiz ateş çemberi. Cumhurbaşkanımız, bu savaşın başlamasından çok önce her iki ülke için de çok gayret etti ama önüne geçilemedi. Çabalar durmadı. 30 günden fazla geride kaldı, 40'ın üzerinde dünya lideriyle görüştü Cumhurbaşkanımız. Ukrayna da Rusya da Türkiye'nin bir hesabının olmadığını gördü. Başka ülkeler hesap yapıyor, 'birinden yana olursam ne kazanırım, ne kaybederim' diye. Bizim hesabımız insan. Bizim kültürümüzde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu var. O yüzden bugün geldiğimiz noktada umut ışığı belirdi. İstanbul'da görüşmelerin devam ediyor olması ve görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar Türkiye'nin samimiyetini ortaya koydu. Taraflar sınırlı da olsa bir ilerlemenin olduğunu açıkladılar" dedi.

Bu sorunun çözümünde Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını ifade eden Yıldırım, "Çözüm sürecinde Ukrayna tarafından, garantör olması istenen ülkelerden biri de Türkiye. Bu çok kıymetli bir şey. Dünyanın daha güçlü ülkeleri var ama mesele Türkiye üzerinde yoğunlaşıyorsa burada Türkiye'nin duruşu önemli. Türkiye'nin liderini Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu önemli" diye konuştu.

"O gece anlatılmaz yaşanır"

Bir öğrencinin hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesini sorması üzerine Yıldırım, "O gece anlatılmaz yaşanır. O geceyi hatırlamak bile istemiyorum ama o geceyi özellikle gençlerin unutmasını istemiyorum" dedi.

Türkiye'nin o gece bağımsızlığına karşı en hain saldırıyı yaşadığını anlatan Yıldırım, "Acı olan şu, asker üniformasının işçine girmiş, tamamen kafaları formatlanmış bir terör örgütünün mensuplarından bahsediyoruz. Hepimizin verdiği vergilerle alınan helikopterleri, uçakları, tankları, ağır silahları gasp ettiler ve gözlerini kırpmadan ay yıldızlı bayrağını alıp meydana koşanlara ateş ettiler. Allah bir daha böyle bir felaketi, böyle bir hainliği göstermesin" şeklinde konuştu.

"Sizi rüyamda gördüm"

Birkaç ay önce kendisini rüyasında gördüğünü söyleyen Bahar Koçaslan isimli öğrenci ise su kodlama cihazı geliştirdiklerini söyleyerek Yıldırım'dan bu konuda destek istedi. Yıldırım da cep telefonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı arayarak öğrenciye bu konuda yardımcı olmasını rica etti.

Keyifli anların yaşandığı buluşmada Binali Yıldırım, gençlerle birlikte en sevdiği sanatçı olduğunu söylediği Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kültürpark'ta kesilen palmiye ağaçlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Binali Yıldırım, 2013 Mayıs ayının sonunda yaşanan Gezi olaylarını hatırlatarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 12 ağacın yerini değiştirmeye karar vermişti. Orada başlayan olaylar, Gezi olayları adıyla aylarca sürdü" dedi.

Yıldırım, Seçim Kanunu değişikliği hakkında muhalefetin "AK Parti, seçimleri kaybetmekten korkuyor" sözünü soran öğrenciye cevap olarak ise, "Kaybetmeyeceğiz onun için korkmuyoruz. Muhalefet her zaman böyle düşünür, onu yadırgayacak bir şey yok. Biz 15 kez karşılaşmaya çıktık, 15 kez açık ara galip gelmişiz. Biz, milletimiz için halis duygularla çalışıyoruz. Seçim Kanununda eleştirecek hiçbir şey yok. Herkes ittifak kurabilir, hiçbir sınırlama yok ama herkesin oyu kendine. Başkasının oyuyla milletvekili seçilemeyecek. Bir haksızlık düzeltildi burada. Kendilerini acındırmak için söylüyorlar. Kararı vatandaş verecek en sonunda" şeklinde konuştu. - İZMİR