Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

Bingöl Belediyesi tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen aşure etkinliğinde 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vatandaşlara aşure dağıttı ve birlik beraberlik mesajı verdi.

16.07.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Genç Caddesinde aşure etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamada, "Muharrem ayı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı mübarek bir aydır. Bu anlamlı günde vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ayın ruhuna uygun olarak, aşuremizi halkımızla paylaşarak hem manevi değerlerimizi hatırlamak hem de toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Katılım sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutlar, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Bingöl Belediyesi, Erdal Arıkan, Muharrem Ayı, Bingöl, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement