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Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

BİNGÖL - Bingöl Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Genç Caddesinde aşure etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamada, "Muharrem ayı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı mübarek bir aydır. Bu anlamlı günde vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ayın ruhuna uygun olarak, aşuremizi halkımızla paylaşarak hem manevi değerlerimizi hatırlamak hem de toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Katılım sağlayan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutlar, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ederim" dedi.