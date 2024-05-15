Bingöl'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 'Aile İstikbalimizdir' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi

Bingöl\'de \'Aile İstikbalimizdir\' Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirildi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile İstikbalimizdir' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşe aileler ve çocuklar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelerin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla destek ve danışmanlık hizmetleri sunduğunu vurguladı.

15.05.2024 11:05
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Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 'Aile istikbalimizdir' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile istikbalimizdir" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Merkez Dörtyol'dan başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde son buldu. Yürüyüşe katılan aileler ve çocuklar, "Aile istikbalimizdir", "Güçlü birey, güçlü aile" pankartlarıyla yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüş ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla her yılın 15-21 Mayıs günleri arasında yer alan haftanın Aile Haftası olarak kutlanması öngörülmüştür. İlimizde yaşayan her ailenin biricik olduğunun farkındayız. Desteğe ihtiyacı bulunan her ailenin yanında olduğumuzu ve aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımızın aile danışmanlığı hizmetinden ve aile eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini vurgulamak isteriz" denildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ile aileler katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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