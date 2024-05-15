Bingöl\'de bir caminin kubbesinde bulunan leylek yuvası taşındı

Yerel

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir caminin kubbesinde bulunan leylek yuvası, yıkım nedeniyle yandaki binaya taşındı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan Küpar Camisi için yıkım kararı verildi. Cami kubbesinde bir leyleğin yuvası olduğunu gören yetkililer, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, leylek yuvasını zarar görmeyecek şekilde yan tarafta bulunan bir binaya taşıdı. - BİNGÖL