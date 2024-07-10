Bingöl'de Çocuklar Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bingöl'de Çocuklar Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Bingöl\'de Çocuklar Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kartonlara Filistin'e destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, tekbirler getirerek sokakta yürüyüş gerçekleştirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.07.2024 11:24
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Bingöl'de bir grup çocuk, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşları 5 ile 9 arasında değişen bir grup çocuk, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kartonlara Filistin'e destek yazıları yazan ve ellerine Türk bayrağı alan çocuklar, ilk olarak kendi aralarında seçtikleri arkadaşları önderliğinde tekbirler getirdi. Çocuklar, daha sonra "Filistin'e destek İsrail'e lanet" sloganları atarak sokakta yürüyüş gerçekleşti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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