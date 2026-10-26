Bingöl\'de \'El Ele Güvenli Geleceğe\' projesinde 2 bin 200 kişiye bilgilendirme yapıldı

Bingöl'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesinde 2 bin 200 kişiye bilgilendirme yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında açılan stantlarda yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine bilgilendirme yapıldı. Stantlarda terör, örgütlerin eleman kazanma yöntemleri ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesi konusunda bilgi verildi.
Bingöl'de "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 2 bin 200 öğrenci ve öğretim görevlisine bilgilendirme yapıldı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında kent genelinde düzenlenen etkinliklerde bilgilendirme stantları açtı. Stantlarda öğrencilere ve öğretim üyelerine terör, terör örgütleri, örgütlerin eleman kazanma yöntemleri, propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliğinin önemi konularında bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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