Bingöl'de Gençler İçin Ahşap Üretim Kursu: Bir Terapi Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Gençler İçin Ahşap Üretim Kursu: Bir Terapi Atölyesi

Bingöl\'de Gençler İçin Ahşap Üretim Kursu: Bir Terapi Atölyesi

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan ahşap üretim kursu, gençler için bir terapi atölyesi haline geldi. Gençler, burada ahşap oyma-yakma, maket yapımı, su kabağı işlemeciliği gibi alanlarda eğitim alarak stres atıyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere çoğunlukla üniversite öğrencileri katılıyor. Gençlik Hizmetleri Müdürü, atölyenin gençlerin boş vakitlerini değerlendirmeleri ve terapi görmeleri için önemli bir alan olduğunu belirtiyor.

15.04.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde açılan ahşap üretim kursu, eğitim alan gençler için 'terapi' atölyesi oldu. Kursa gelen gençler, boş vakitlerini burada değerlendirerek ahşap oyma-yakma, maket yapımı, su kabağı işlemeciliğini öğrenerek günün stresini atıyor.

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde 330 bin lira destekle ahşap üretim atölyesi kuruldu. Ücretsiz bir şekilde eğitim verilen atölyenin çoğunluğunu üniversite öğrenci oluşturuyor. Söz konusu kursta ahşap yakma, su kabağı işlemeciliği, maket yapımı, rölyef, ahşap resim, ahşap oyma gibi alanlarda eğitim alan gençler, burayı bir nevi "Terapi" atölyesi olarak değerlendiriyor.

Boş vakitlerini burada geçiren gençler, istedikleri alanlarda eğitim alarak günün stresini burada atıyor. Mardin'den Bingöl'e üniversite okumaya gelen ve daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki ahşap atölyesinde eğitim alan Rabia Durak, "Mardinliyim. Burada üniversite okuyorum. Boş zamanlarımızda buraya geliyoruz, güzel etkinlikler yapıyoruz. Burada 5 dalda eğitim alıyoruz. Su kabağı işlemeciliği, yakma sanatı, rölyef çalışmaları, boyama çalışmaları, resim gibi alanlarda kurs görüyoruz" dedi.

"Biz buraya aslında bir nevi de terapi atölyesi diyoruz"

Gençlerin ahşap atölyesinde kafalarında tasarladıkları ürünleri yaparak zaman geçirdiğini belirten Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, "Ahşap üretim atölyemizi yaklaşık 330 bin TL gibi bir maliyetle kurduk. Bu atölyemizde 5 alanda eğitim verilmekte. Kabak işlemeciliği, ahşap yakma, maket tasarımı gibi. Bunların dışında da gençlerin kendi ürettikleri, kafalarında tasarladıkları fikirler varsa onları bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu atölyemizin de en büyük faydası boş vaktini değerlendirme adına gençler buraya geliyorlar. Biz buraya aslında bir nevi de terapi atölyesi diyoruz. Her ne kadar ahşap atölyesi olsa da gençlerin terapi gördüğü bir alan" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Gençlik, Bingöl, Spor, Yerel, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Gençler İçin Ahşap Üretim Kursu: Bir Terapi Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Gençler İçin Ahşap Üretim Kursu: Bir Terapi Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement