Bingöl'de İnşaat İşçileri Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de İnşaat İşçileri Sıcakla Mücadele Ediyor

Bingöl\'de İnşaat İşçileri Sıcakla Mücadele Ediyor
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Bingöl'de 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda inşaat işçileri ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

Bingöl'de 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda inşaat işçileri ekmek parası için mücadelesini sürdürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen inşaat işçileri, ekmek parası için çalışmalarını sürdürüyor. Kavurucu sıcak altında çalışan işçiler, zorlu mesailerini anlattı. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Bingöl'de termometreler 40 dereceyi gösterirken, Solhan ilçesinde görev yapan inşaat işçileri sıcak havaya aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyor. Gün boyu güneş altında çalışan işçiler, geçimlerini sağlamak için zorlu şartlarda mesai yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe çalışan Muharrem Gürgen, sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "35-40 derecelik sıcaklıkta çalışıyoruz. Mecbur ekmek parası için çalışıyoruz. Bir yandan da memleketimize güven inşa ettiğimiz için mutluyuz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Herkese bol bereket diliyorum" dedi.

62 yaşındaki Ekrem Çay ise yaklaşık 40 yıldır inşaat işçisi olarak çalıştığını ifade ederek, "Sigortam dolmadığı için emekli olamadım. Mecbur bu yaşta da sıcak havanın altında çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe çalışan İbrahim Dikgöz de sıcaklığın zaman zaman 45 dereceye ulaştığını dile getirerek, "15-20 yıldır bu işi yapıyorum. Yazın güneşin altında çalışıyoruz. Sıcaklık bazen 45 dereceyi buluyor. Ekmek parası için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de İnşaat İşçileri Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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