Bingöl\'de kaçak av tüfekleri ele geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, takozsuz olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Serpmekaya köyü sınırları içerisinde silahla rastgele ateş edildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine şüpheli araçta yapılan kontrolde, takozsuz olarak kullanıldığı tespit edilen 4 adet av tüfeği ve 13 adet fişek Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BİNGÖL