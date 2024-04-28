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Bingöl'de korkutan çatı yangını

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Gözütok köyündeki bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatıdan dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri, yangına müdahale etmeye başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.