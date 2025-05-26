Bingöl\'de şehit edilen 33 askerden birisi olan Denizlili er mezarı başında anıldı

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerce sivil ve silahsız şekilde otobüsten indirilerek şehit edilen 33 askerden biri olan Denizlili jandarma er Mehmet Öztürk, şehadetinin 32'nci yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

1993 yılında, usta birliklerine gitmek üzere otobüsle yola çıkan 33 asker, Bingöl- Elazığ kara yolu üzerindeki Bilaloğlu köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuda şehit edilmişti. Denizlili şehitlerden Jandarma Er, Mehmet Öztürk, şehadetinin 32. yıldönümünde Denizli'nin Serinhisar İlçesi'ne bağlı Yatağan Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine şehit annesi Ümmühan Öztürk, ağabeyi Feridun Öztürk, Serinhisar Jandarma Bölük Komutanı Şevket Kalkan, Serinhisar Müftü Vekili Mehmet Çetin, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mezarlık kapısından şehit mezarına kadar açılan dev bayrakla birlikte yürüyüş düzenlendi. Duygusal anlar yaşanan törende, şehit Mehmet Öztürk ve tüm şehitler içinde dualar edilirken, Serinhisar Müftü Vekili Mehmet Çetin Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"Şehitlerimizi unutturmayacağız"

Anma töreninde konuşan şehidin ağabeyi Feridün Öztürk, "24 Mayıs bizim için acı bir gün. 33 genç kardeşimizi şehit verdik. Bu topraklar vatan olsun diye şehit verdik. Kardeşim Mehmet Öztürk için anma töreni düzenledik. Biz baktık ki şehitlerimize olan ilgi alaka her geçen gün azalıyor. Bu günden itibaren şehitlere olan ilgi ve alakayı daha üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Bundan sonra her 24 Mayıs'ta Bingöl şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizle ilgili burada anma töreni yapacağız" dedi.

Dernek Başkanı Mustafa Işık ise "1993 yılında Elazığ Bingöl Karayolu üzerinde 33 şehit verdik. Tamamen silahsız ve korumasızdı şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden biride Mehmet Öztürk, onun anma töreni için buradayız. 33 şehit içinde en fazla şehit veren iller Denizli ve Konya. Şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için dua ettik. Şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz, şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ