Bingöl\'de Sürücü Kursları Trafik Kazalarını Önlemek İçin Toplandı

Bingöl'de faaliyet gösteren yedi sürücü kursunun işletmecileri, kentte artan trafik kazalarını önlemek amacıyla bir araya geldi.

Bingöl'de faaliyet gösteren 9 sürücü kursundan 7'si, kazaları önlemek için toplandı. Toplantıda, kazaların temel nedenleri detaylı bir şekilde ele alınarak değerlendirme yapıldı. Sürücü kursları, sürücü hatalarını en aza indirmek için ileri sürüş tekniklerini eğitim programlarına entegre etme ve bu konuda öncü bir rol üstlenme taahhüdünde bulundu.

Sürücü belgesi almak isteyen adaylara da çağrıda bulunan temsilciler, "Kurslarla imzaladığınız sözleşmeleri dikkatlice inceleyin, haklarınızı öğrenin, alacağınız hizmetin kapsamını sorgulayın. Ayrıca, eğitim süreçlerinizi yakından takip etmenizi öneriyoruz. Bu adımlar, hem sizin güvenliğiniz hem de daha bilinçli bir sürücü olmanız açısından büyük önem taşımaktadır. Bingöl'ün, Türkiye'de trafik kazaları bakımından en riskli illerden biri olması hepimizi derinden üzmektedir. Bu durum, sürücü kursları olarak bizleri daha fazla sorumluluk almaya yöneltmektedir. Bundan böyle eğitimlerimize daha büyük bir titizlik göstererek, sürücülerimizi yola en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha güvenli yollar için hep birlikte harekete geçelim" dedi. - BİNGÖL