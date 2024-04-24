Binlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu şenlikte yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Binlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu şenlikte yaşadı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce çocuk bir araya geldi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan çocuk şenliğinde eğlendi ve Belediye Başkanı tarafından hediyelerle karşılandı.

24.04.2024 00:24  Güncelleme: 00:32
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Binlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu şenlikte yaşadı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya gelen binlerce çocuk, kendileri için hazırlanan çocuk şenliğinde gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara 23 Nisan çocuk bayramı hediyesi olarak hazırlanan etkinliklerde birçok sürpriz eğlence ve ikram çocuklarla buluştu. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde saat 10: 00'da başlayan şenlikler, renkli ve güzel görüntülerle birlikte akşam 18: 00'a kadar sürdü.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklara hediyeler dağıttı, fotoğraflar çektirdi.

Tahta bacak ve eğlenceli maskotlar, şişme oyun grupları, sihirbaz ve interaktif gösterilerin çocuklarla buluştuğu aktiviteler kapsamında Başkan Subaşı çocuklara pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır ikram etti.

Etkinlik hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Subaşı, çocukların yüzünü gülümsetmenin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve tüm ulus çocuklarına armağan ettiği çocuk bayramının mutlu bir şekilde kutluyoruz. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği gibi bizler de çocuklarımıza hediye ettik. Çocuklarımız burada çok mutlu ve keyifle bayramın tadını çıkarıyorlar. Tüm vatandaşlarımız ve çocuklara gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şenlik alanına şehir merkezinden saatte bir ücretsiz ulaşımın yapıldığı etkinlikte çocuklar ayrıca midilli ve diğer atlara binerek, fotoğraflar çektirdi. Balonlar ve rüzgar gülleriyle gönüllerince eğlenen çocuklar, şişme oyun gruplarında da büyük bir keyifle zaman geçirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu şenlikte yaşadı - Son Dakika

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