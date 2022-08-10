Binlerce Yenimahalleli, "Açık Hava Sinema Günleri"Nde Bergen Filmini İzledi - Son Dakika
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Binlerce Yenimahalleli, "Açık Hava Sinema Günleri"Nde Bergen Filmini İzledi

10.08.2022 11:41
Binlerce Yenimahalleli, "Açık Hava Sinema Günleri"Nde Bergen Filmini İzledi

Yenimahalle Belediyesi’nin “Açık Hava Sinema Günleri” kapsamında 11 farklı noktada ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak buluşturacağı gişe rekortmeni “Bergen” filmi, şimdiye kadar 5 noktada sinemaseverleri bir araya getirdi.

Yenimahalle Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri" kapsamında 11 farklı noktada ilçe sakinleriyle ücretsiz olarak buluşturacağı gişe rekortmeni "Bergen" filmi, şimdiye kadar 5 noktada sinemaseverleri bir araya getirdi.

Yaz boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. İlgi oldukça fazla. Yenimahallelilerin kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin sinemaya gitme şansı olmuyor. Gösterimlerde filmi ilk kez izleyenler de var, daha önce hiç sinemaya gitmemiş olanlarda var. Hepsi bizlere teşekkür ediyor. Önemli olan vatandaşımızı memnun etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

FİLM GÖSTERİMİ DEVAM EDİYOR

Devam eden Bergen film gösterimi, 11 Ağustos'ta Ata Kapalı Pazaryeri'nde, 15 Ağustos'ta Ergazi Pazaryeri'nde, 17 Ağustos'ta Beştepe Mahallesi'nde, 19 Ağustos'ta Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazaryeri'nde ve 27 Ağustos'ta Yakacık Kültür Merkezi'nde Yenimahallelilerle buluşmaya devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Binlerce Yenimahalleli, 'Açık Hava Sinema Günleri'Nde Bergen Filmini İzledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce Yenimahalleli, "Açık Hava Sinema Günleri"Nde Bergen Filmini İzledi - Son Dakika
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