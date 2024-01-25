 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bir babanın feryadı: "Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın" - Son Dakika
Üye Girişi

Bir babanın feryadı: "Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın"

Erzurum'da akranları tarafından bıçaklanan Alperen Vatandaş'ın babası Abdulmecit Vatandaş, suçluların cezasız kalmamasını istiyor. Baba Vatandaş, 'İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Suçlular da cezasını bulmalı' diyor. Alperen Vatandaş'ın kasığından bıçaklandığı kavga sonrası suçlular yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı.

Bir babanın feryadı: "Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın"
25.01.2024 - 00:31,  Güncelleme: 00:35
Abone Ol

Bir babanın feryadı: "Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın"

Akranlar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı

ERZURUM - Geçtiğimiz günlerde akranları tarafından bıçaklanan ve halen hastanede tedavisi devam eden Alperen Vatandaş'ın babası Abdulmecit Vatandaş, suçluların cezasız kalmamasını istedi. Baba Vatandaş, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Suçlular da cezasını bulmalı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Erzurum'un Aziziye ilçesinde karne günü lise öğrenciler arasında kavga çıkmış ve kavgada Alperen Vatandaş kasığından bıçaklanarak yaralanmıştı. Baba Abdulmecit Vatandaş, yetkililere seslenerek benzeri olayların tekrarlanmamasını ve suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Erzurum'da karnelerini aldıktan sonra iki grup lise öğrencisi arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel bir çatışmaya dönüşmüştü. Omuz atma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Vatandaş kasığından bıçaklandı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Vatandaş olay sonrası aşırı kan kaybı yaşadı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda hayati tehlikeyi atlattı ve halen tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, olayın ardından hızla harekete geçerek Alperen Vatandaş'ı bıçaklayıp kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki L.K. ve iki arkadaşını kısa süre içinde yakaladı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba Abdulmecit Vatandaş, çocuğunun bir an önce iyileşip hastaneden çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililer bu anlamda ciddi önlemleri almalı. Suçlular da cezasını bulmalı. Benim çocuğumun hiçbir suçu günahı yokken bu hale geldi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aziziye, Erzurum, kavga, Baba, Suç, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir babanın feryadı: 'Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın' - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 06:19:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bir babanın feryadı: "Çocuğuma bunu yapanlar cezasız kalmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement